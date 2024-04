Sacrées Histoires d’Église Saint-André-d’Hébertot, samedi 18 mai 2024.

Sacrées Histoires d’Église Saint-André-d’Hébertot Calvados

EMMANUEL PLEINTEL, musicien de formation, ne cesse de vouloir raconter des histoires par l’écriture ou la parole. Il nous racontera les petites églises habitées par des personnages aux destins éblouissants. Ce peuple d’église est constitué de saintes et de saints, locataires de nos calendriers dont les histoires oscillent entre fables et réalité. Sous forme de contes, il dira l’église de Saint André d’Hébertot, Saint Antoine, Saint Roch et beaucoup d’autres…

Il privilégie ke registre du divertissement, maniant le mystère et l’humour !

EMMANUEL PLEINTEL, musicien de formation, ne cesse de vouloir raconter des histoires par l’écriture ou la parole. Il nous racontera les petites églises habitées par des personnages aux destins éblouissants. Ce peuple d’église est constitué de saintes et de saints, locataires de nos calendriers dont les histoires oscillent entre fables et réalité. Sous forme de contes, il dira l’église de Saint André d’Hébertot, Saint Antoine, Saint Roch et beaucoup d’autres…

Il privilégie ke registre du divertissement, maniant le mystère et l’humour ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 21:00:00

fin : 2024-05-18 22:30:00

Église

Saint-André-d’Hébertot 14130 Calvados Normandie contact@asadep.fr

L’événement Sacrées Histoires d’Église Saint-André-d’Hébertot a été mis à jour le 2024-04-09 par Conseil Départemental du Calvados