Les Cabotins ont repris leurs répétitions. L'histoire a pour cadre une maison de retraite. Une inspection révèle un papy blues ambiant. Pour remédier à cette situation, un animateur sportif va les aider à retrouver une nouvelle jeunesse. Béatrice et Typhaine ont intégré la joyeuse troupe de théâtre qui n'attend qu'une chose : faire rire les spectateurs dans des rôles irrésistibles. Réservations : places numérotées du mardi 29 mars au samedi 2 avril de 11h à 12h au local ALC Placette Plessis-Bertrand ou au 02.99.89.97.91 ou sur alc.cabotins@yahoo.fr

