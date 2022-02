Sacrée montagne, mouvances et permanences Aix-en-Provence, 1 mars 2022, Aix-en-Provence.

Sacrée montagne, mouvances et permanences Hôtel de Caumont – Centre d’Art 3 Rue Joseph Cabassol Aix-en-Provence

2022-03-01 – 2022-04-17 Hôtel de Caumont – Centre d’Art 3 Rue Joseph Cabassol

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Sera présenté dans la cour d’honneur de l’Hôtel de Caumont un ensemble de 10 panneaux au format de 80 x 120 cm sur le thème de la montagne Sainte-Victoire, le motif préféré du peintre Paul Cézanne qui l’a mis maintes fois à l’honneur dans ses compositions. Ici, c’est le photographe Camille Moirenc, parcourant sa Provence natale depuis plus de trente ans, qui a voulu apprivoiser ce monstre sacré.



“J’ai toujours vu la montagne. Et ce, depuis que j’ai ouvert les yeux. Elle fait partie, ici, du décor quotidien, tellement qu’il est facile de l’oublier. Et pourtant quand on la regarde dans le paysage, quel contraste… On se demande comment ce massif à la vieille peau de calcaire, toute ridée et blanche, a bien voulu se poser là. Discrète, tout autant que bienveillante, elle affiche son profil aixois sous forme de triangle… une divine proportion qu’inspire toujours ceux qui s’y frottent… Inlassablement. Depuis quelques temps maintenant, je lui porte une attention toute nouvelle. Je la scrute, l’explore, l’étudie, la ressens. Selon ses humeurs, ses lumières, elle se révèle différemment aux regards, je vous livre le mien, ainsi que mon intime dialogue avec cette sacrée montagne. Mouvances et permanence. Rhapsodies Saintes- Victoriennes”. Camille Moirenc



Voici la 2e série de Sacrée Montagne. La 1ère série est exposée à La Gallery à Aix-en-Provence.

Pour célébrer l’ouverture d’Une 5ème Saison – Biennale d’Art et de Culture Aix-en-Provence – 2022, l’Hôtel de Caumont vous invite à découvrir l’exposition de Camille Moirenc

