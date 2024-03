Sacred Journeys into Yoga for women par la Compagnie Les Hisseurs du Cri du Hibou Caplong, jeudi 1 août 2024.

Du 1er au 16 août dans le cadre du Programme HCH* de la Compagnie Les Hisseurs du Cri du Hibou. Nous accueillerons Lorainne Taylor pour une formation de 200h Sacred journeys into yoga for womem en anglais (traductrice possible) destinée et réservée aux femmes qui souhaitent devenir professeures de yoga (certifiée Yoga ALLIANCE) ou expérimenter une retraite immersive de 15 jours.

*HCH Human Creates Humanity volet formation de la compagnie Les Hisseurs du Cri du Hibou. Détails https://www.lorrainetayloryoga.com/ Sia (référente HCH) 06 18 91 66 03 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-01

fin : 2024-08-16

1059 route de Saint Laurent

Caplong 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine info@les-hisseurs.art

