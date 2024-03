Sacré Sound Festival La Bellevilloise Paris, jeudi 2 mai 2024.

Le jeudi 02 mai 2024

de 20h00 à 00h00

.Public adultes. payant Sur place : 25 EUR

Prévente : 22 EUR

Jeudi 2 mai à 20h, La Bellevilloise accueille la toute première édition du Sacré Sound Festival : En ouverture de l’évènement, la chanteuse pop orientale LIRAZ suivit d’un DJ set de Dj Sharouh..

–

LIRAZ

La chanteuse primée israélo-persane s’est faire remarqué avec son album « Roya » (fantaisie en farsi) un mélange exaltant de rythmes tradi-modernes et de sons rétro-persans. Enregistrée en secret à Istanbul avec son groupe de Tel Aviv et des musiciens iraniens de Téhéran qui défient le risque. Un portail musical vers un lieu de paix, de joie et de liberté sans entraves. Quelques invités viendront souligner les sororités et les fraternités, et entre autre, la présence exceptionnelle de deux des musiciennes iraniennes qui ont enregistré sur son dernier album.

–

DJ SHAROUH

Dj et productrice méditerranéenne installée à Madrid, Sharouh invite l’électro à se mélanger aux musiques du Maghreb au Moyen-Orient en passant par la Grèce et la Turquie.

Dans une démarche de réappropriation et de réécriture culturelle, elle s’intéresse aux différentes formes de syncrétisme musical (arabe, judéo-arabe, berbère, mizrahi…) ainsi qu’au rôle des femmes dans cet héritage.

Elle est auteure de plusieurs remixes de chanteurs juifs tunisiens telle que Habiba Msika, icône du girl power maghrébin.

19-21 Rue Boyer, 75020 Paris

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://shotgun.live/fr/events/sacre-sound-festival

