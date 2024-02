Sacré Schütz ! Ensemble Madrigal Eglise Saint Pierre du Queyroix Limoges, vendredi 8 mars 2024.

Début à 20h30.

Venez entendre un échantillon des plus belles œuvres d’Heinrich Schütz, compositeur allemand du 17e siècle avec la participation de l’ensemble vocale Madrigual, un ensemble d’instruments anciens des étudiants et des professeurs du département de musique ancienne du CRR et les Saqueboutiers Rémi Lécorché, Stéphane Muller et Franck Poitrineau.

Entrée et participation libres

Renseignement par mail (en lien). .

Eglise Saint Pierre du Queyroix 4 Rue Saint-Pierre

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine ensemble.madrigal87@gmail.com

