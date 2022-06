Sacré Pays de Bray : Vatierville Vatierville Vatierville Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Église Saint-Pierre. Cette église, dédiée à Saint-Pierre, est construite en pierre de tuf à partir de la fin du XIe siècle. Le clocher carré roman, d'origine, présente des arcatures entrecroisées formant de fausses ogives. Ce détail original n'est observable qu'en Normandie, en Angleterre et dans le royaume normand des Deux-Siciles (Italie). Cette architecture est appelée roman anglo-normand. La chapelle seigneuriale située au sud du choeur date du XIIIe siècle. Visite de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Démonstration : réfection de la toiture en chaume d'un bâtiment communal / un chaumier montrera la technique de pause de ce matériau.

