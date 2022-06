Sacré Pays de Bray : Saint-Saëns Saint-Saëns, 17 juillet 2022, Saint-Saëns.

Sacré Pays de Bray : Saint-Saëns

Saint-Saëns Seine-Maritime

2022-07-17 10:00:00 10:00:00 – 2022-07-17 17:00:00 17:00:00

Saint-Saëns

Seine-Maritime

Saint-Saëns

Église Saint-Saëns. La forêt d’Eawy offre un beau cadre à cette église de la fin du XIXe siècle. Le premier édifice religieux du XIe et XIIe siècle a été détruit par la foudre en 1883. Jugé dangereux, il a été démoli pour être remplacé par une église de style néoroman, inspiré de l’abbatiale Saint-Georges de Boscherville. Les vitraux, du XVIe siècle, classés au titre des monuments historiques, représentent des scènes de la vie de Saint-Louis. Autre particularité, l’orgue, conçu en 1900, provient de la Salle Gaveau à Paris. Visite de 10h à 17h. Découverte de l’orgue à 14h, 14h30, 15h et 15h30. Projection de photos de l’orgue à 16h30. Concert d’orgue à 17h par Guillaume Hermier et Vincent Bénard.

Église Saint-Saëns. La forêt d’Eawy offre un beau cadre à cette église de la fin du XIXe siècle. Le premier édifice religieux du XIe et XIIe siècle a été détruit par la foudre en 1883. Jugé dangereux, il a été démoli pour être remplacé par une…

Église Saint-Saëns. La forêt d’Eawy offre un beau cadre à cette église de la fin du XIXe siècle. Le premier édifice religieux du XIe et XIIe siècle a été détruit par la foudre en 1883. Jugé dangereux, il a été démoli pour être remplacé par une église de style néoroman, inspiré de l’abbatiale Saint-Georges de Boscherville. Les vitraux, du XVIe siècle, classés au titre des monuments historiques, représentent des scènes de la vie de Saint-Louis. Autre particularité, l’orgue, conçu en 1900, provient de la Salle Gaveau à Paris. Visite de 10h à 17h. Découverte de l’orgue à 14h, 14h30, 15h et 15h30. Projection de photos de l’orgue à 16h30. Concert d’orgue à 17h par Guillaume Hermier et Vincent Bénard.

Saint-Saëns

dernière mise à jour : 2022-06-24 par