Sacré Pays de Bray : Neuville-Ferrières Neuville-Ferrières, 17 juillet 2022, Neuville-Ferrières.

Sacré Pays de Bray : Neuville-Ferrières

Neuville-Ferrières Seine-Maritime Office de Tourisme Bray Eawy

2022-07-17 10:30:00 10:30:00 – 2022-07-17 17:30:00 17:30:00

Neuville-Ferrières

Seine-Maritime

Neuville-Ferrières

Église Notre-Dame. L’église qui domine la vallée de la Béthune vers le Nord est dédiée à la Sainte-Vierge. Le choeur et la nef datent du XIIIe siècle. La nef est couverte en tuiles alors que le clocher est en ardoises. Ce qui frappe avec cette église, c’est sa taille, sa longueur et ses murs en grès ferrugineux. Les travaux intérieurs de restauration effectués en 2003-2004 ont permis de mettre en évidence des maçonneries jusqu’alors cachées par l’enduit. Visite de 10h30 à 17h30. Exposition sur la métallurgie ancienne de Neuville-Ferrières — Historique du site avec échantillons et documents – Exposition de fossiles et minéraux.

Église Notre-Dame. L’église qui domine la vallée de la Béthune vers le Nord est dédiée à la Sainte-Vierge. Le choeur et la nef datent du XIIIe siècle. La nef est couverte en tuiles alors que le clocher est en ardoises. Ce qui frappe avec cette…

+33 2 35 93 22 96

Église Notre-Dame. L’église qui domine la vallée de la Béthune vers le Nord est dédiée à la Sainte-Vierge. Le choeur et la nef datent du XIIIe siècle. La nef est couverte en tuiles alors que le clocher est en ardoises. Ce qui frappe avec cette église, c’est sa taille, sa longueur et ses murs en grès ferrugineux. Les travaux intérieurs de restauration effectués en 2003-2004 ont permis de mettre en évidence des maçonneries jusqu’alors cachées par l’enduit. Visite de 10h30 à 17h30. Exposition sur la métallurgie ancienne de Neuville-Ferrières — Historique du site avec échantillons et documents – Exposition de fossiles et minéraux.

Neuville-Ferrières

dernière mise à jour : 2022-06-24 par Office de Tourisme Bray Eawy