Sacré Pays de Bray : Neufchâtel-en-Bray Neufchâtel-en-Bray Neufchâtel-en-Bray Catégories d’évènement: Neufchâtel-en-Bray

Seine-Maritime

Sacré Pays de Bray : Neufchâtel-en-Bray Neufchâtel-en-Bray, 10 juillet 2022, Neufchâtel-en-Bray. Sacré Pays de Bray : Neufchâtel-en-Bray

Neufchâtel-en-Bray Seine-Maritime

2022-07-10 14:30:00 14:30:00 – 2022-07-10 18:00:00 18:00:00 Neufchâtel-en-Bray

Seine-Maritime Neufchâtel-en-Bray En plein centre de la ville, la première construction de l’église Notre-Dame, de style roman, remonterait à 1130. De cette époque, il ne reste que la tour clocher. Au fil des siècles, diverses constructions sont ajoutées : un choeur gothique au XIIIe siècle, un clocher-porche au XVe siècle, une nef au XIIIe siècle puis remaniée au XVIIe. En plus de l’église, plusieurs objets sont classés au titre des monuments historiques : le sépulcre et la statue du couronnement de la vierge du XVe siècle, la statue de la Sainte-Clothilde du XVIIe siècle. Les vitraux présentent une richesse iconographique attribuée à Édouard Didron, grand maître verrier parisien. Visite de 14h30 à 18h00. Concert à 17h de l’harmonie Neufchâteloise. En plein centre de la ville, la première construction de l’église Notre-Dame, de style roman, remonterait à 1130. De cette époque, il ne reste que la tour clocher. Au fil des siècles, diverses constructions sont ajoutées : un choeur gothique au… En plein centre de la ville, la première construction de l’église Notre-Dame, de style roman, remonterait à 1130. De cette époque, il ne reste que la tour clocher. Au fil des siècles, diverses constructions sont ajoutées : un choeur gothique au XIIIe siècle, un clocher-porche au XVe siècle, une nef au XIIIe siècle puis remaniée au XVIIe. En plus de l’église, plusieurs objets sont classés au titre des monuments historiques : le sépulcre et la statue du couronnement de la vierge du XVe siècle, la statue de la Sainte-Clothilde du XVIIe siècle. Les vitraux présentent une richesse iconographique attribuée à Édouard Didron, grand maître verrier parisien. Visite de 14h30 à 18h00. Concert à 17h de l’harmonie Neufchâteloise. Neufchâtel-en-Bray

dernière mise à jour : 2022-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Neufchâtel-en-Bray, Seine-Maritime Autres Lieu Neufchâtel-en-Bray Adresse Neufchâtel-en-Bray Seine-Maritime Ville Neufchâtel-en-Bray lieuville Neufchâtel-en-Bray Departement Seine-Maritime

Sacré Pays de Bray : Neufchâtel-en-Bray Neufchâtel-en-Bray 2022-07-10 was last modified: by Sacré Pays de Bray : Neufchâtel-en-Bray Neufchâtel-en-Bray Neufchâtel-en-Bray 10 juillet 2022 Neufchâtel-en-Bray, Seine-Maritime

Neufchâtel-en-Bray Seine-Maritime