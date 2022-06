Sacré Pays de Bray : Nesle Hodeng Nesle-Hodeng, 17 juillet 2022, Nesle-Hodeng.

Église Saint-Pierre de Nesle. Construite au XIIe et XIIIe siècle en pierre ferrugineuse, l’église est constituée d’un toit en ardoise et un clocher porche. Elle possède un lutrin du XVIIIe siècle classé au monument historique. Visite de 9h30 à 11h30. Exposition photos du Pays de Bray et de son patrimoine environnemental et architectural. Randonnée pédestre à 11h30 d’environ 3 km permettant de rejoindre la chapelle Saint-Denis.

Chapelle Saint-Denis à Hodeng. Dans le hameau de Hodeng, la chapelle, dédiée à Saint-Saturnin puis à Saint-Denis, de style roman, a été construite au XIe siècle en pierre ferrugineuse. Les vitraux représentent cinq scènes de la vie de Jeanne d’Arc. Dans le cœur, un dais en

trompe-l’œil polychrome a été peint vers la fin du XIXe siècle. Pique-nique à 12h30 au pied de la chapelle. Visite de 14h à 17h. Dégustation de produits locaux (fromage, cidre, jus de pomme…) à partir de 16h.

