2022-07-10 – 2022-07-10

Au centre de la commune, l’église Notre-Dame a connu plusieurs périodes de constructions. La chapelle construite en 1263 est transformée en église au XVe siècle. Après plusieurs destructions, elle sera reconstruite telle que l’on peut l’observer au XVIIe siècle, en grès local provenant du val des Grès. Sous le narthex unique dans la région, une plaque en terre cuite indique la date de consécration des lieux, 1482. Dans l’église, une statue de vierge à l’enfant polychrome date du XVIe siècle. Les murs de la nef et du chœur portent les armoiries des seigneurs de la Heuze. Visite guidée à 14h30 et 17h30. Balade à 15h15 et 16h30 : itinéraire des maisons communales remarquables.

