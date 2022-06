Sacré Pays de Bray : Fontaine-en-Bray Fontaine-en-Bray, 10 juillet 2022, Fontaine-en-Bray.

Sacré Pays de Bray : Fontaine-en-Bray

Fontaine-en-Bray Seine-Maritime

2022-07-10 10:00:00 – 2022-07-10 19:00:00

Église Saint-Sulpice. Cette petite église en pierre, brique et silex date du XVe et XVIe siècles. Des traces romanes du XIe siècle sont visibles dans son appareil de construction. Les fenêtres étroites de la nef et l’appareil en feuilles de fougère sont significatifs. Au plafond, des peintures datent du règne de Louis XIII (1610-1643). Les statues en pierre et les petits autels en bois, autrefois surmontés de baldaquins sculptés, ont été installés au XVIe siècle. Devant l’église, une croix de style renaissance, érigée au XVIe siècle, est classée au titre des monuments historiques depuis 1914. Sur la colonne corinthienne, les noms des donateurs sont inscrits. Visite de 10h à 19h. Présentation de fabrication de roues de charrette à 11h et 16h : photos commentées et film documentaire.

