Eglise Saint-Martin. Construite en 1147, la partie la plus ancienne de l’église est le chœur. Elle sera ensuite agrandie au XVIe siècle avec l’ajout de la nef et du chevet où un retable en bois polychrome se tient. Visite de 9h à 19h. Visites guidées à 10h, 14h et 17h de

l’église, son histoire et sa restauration.

