Dampierre-en-Bray Seine-Maritime Dampierre-en-Bray -Concert-lecture d’extrait de Madame Bovary par Sophie Lannay et Paulo Meirelles

-Visites de 15h à 18h info@tourismedes4rivieresenbray.com +33 2 35 90 28 34 -Concert-lecture d’extrait de Madame Bovary par Sophie Lannay et Paulo Meirelles

