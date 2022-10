PARAMIDA + MASSIMILIANO PAGLIARA SACRÉ, 26 novembre 2022, Paris.

PARAMIDA + MASSIMILIANO PAGLIARA Samedi 26 novembre, 23h58 SACRÉ

Entrée payante

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars

SACRÉ 142 rue Montmartre, 75002 Paris Paris Paris 75002 Île-de-France

Paramida | Boiler Room x Piknic Electronik 2022
It's Paramida––live from Piknic Montreal.
▪ Listen to Boiler Room's archive on Apple Music: https://apple.co/BoilerRoom
▪ Shop Boiler Room clothing: https://blrrm.tv/shop
▪ Subscribe to Boiler Room: https://blrrm.tv/YT



https://soundcloud.com/paramida https://youtu.be/t05oj-Xwntk MASSIMILIANO PAGLIARA

https://www.youtube.com/watch?v=YGRBjuK13HM

https://soundcloud.com/massimilianopagliara

