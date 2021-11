Paris SACRÉ Paris KIDDY SMILE SACRÉ Paris Catégorie d’évènement: Paris

Vendredi 26 novembre, 23h45 KIDDY SMILE * Pierre-Édouard Hanffou, dit Kiddy Smile, est un chanteur, DJ, producteur, danseur et militant pour les droits LGBT français. Il est notamment connu pour sa mise en avant du mouvement new-yorkais, le voguing, sur la scène parisienne. https://www.facebook.com/Ilovekiddysmile https://www.instagram.com/kiddysmile/?hl=fr *

