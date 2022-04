Sacré Mormont, enquête archéologique chez les Helvètes à Bibracte Saint-Léger-sous-Beuvray, 18 juin 2022, Saint-Léger-sous-Beuvray.

Sacré Mormont, enquête archéologique chez les Helvètes à Bibracte Saint-Léger-sous-Beuvray

2022-06-18 10:00:00 – 2022-11-13 18:00:00

Saint-Léger-sous-Beuvray Saône-et-Loire

Entre 2006 et 2016, le site du Mormont (Suisse) est fouillé au rythme des extensions d’une immense carrière de calcaire par une cimenterie. En dix ans, il a livré plus de 200 fosses au fond desquelles ont été déposées des quantités d’objets à la fois représentatifs de la culture matérielle au tournant des IIe et Ier siècles avant notre ère et exceptionnels par leurs associations et les manipulations volontaires dont ils portent les stigmates. Mêlés à ces objets, des restes osseux d’humains et d’animaux soulèvent de nombreuses questions.

À la manière d’un polar, l’exposition propose de mener l’enquête sur ce site unique en Europe qui, bien qu’il mobilise toutes les méthodes d’investigation de l’archéologie du XXIe siècle, demeure une énigme.

En collaboration avec le musée cantonal d’archéologie et d’histoire de Lausanne, Archeodunum et la Division archéologie du canton de Vaud (Suisse).

Saint-Léger-sous-Beuvray

