Reims Marne À partir de 8 ans Sacré mérovingien ! Quel personnage ce Clovis ! Découvre-le à travers une visite de l’abbaye-royale et de la salle du Haut Moyen Âge. Puis prépare-toi à le rejoindre pour une expédition militaire en découvrant son armement. Par Amélie Mongin, médiatrice des musées historiques. Réservation auprès des contacts indiqués. msr@reims.fr +33 3 26 35 36 61 https://musees-reims.fr/manifestation/26155-18529 Musée Saint-Remi 53 Rue Simon Reims

