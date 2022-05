Sacré Color Fun à Ribemont Ribemont, 14 mai 2022, Ribemont.

Sacré Color Fun à Ribemont Ribemont

2022-05-14 – 2022-05-14

Ribemont Aisne Ribemont

0 Le Sacré Color Fun revient à Ribemont pour une deuxième édition le samedi 14 mai à 16h30 !

3-2-1…gooo !!!! Prêt à relever le défi ? A vous amuser , et en voir de toutes les couleurs ?

Voici le règlement et bulletin d’inscription pour la course .

Le principe est simple : il vous suffit d’imprimer le bulletin d’inscription ci joint, de nous le retourner complet à l’adresse postale indiquée sur celui ci, dès réception nous validerons par sms ou mail votre inscription (autorisation parentale si nécessaire)

Nous vous proposons :

– Une baby color run inférieur à 6 ans gratuit

– La sacré color fun 5 km à partir de 6 ans au tarif de 10€

Renseignements : apelribemont@gmail.com

Inscription en ligne :

https://sacre-color-fun.adeorun.com/?fbclid=IwAR2TOrTi_R_uVSNVhVd7a1LZa4GNNGa3BkCWz36XYfxQ4CQmTQOphrw7oYk

apelribemont@gmail.com

APEL RIBEMONT

Ribemont

dernière mise à jour : 2022-04-12 par