SACRE – CIRCA CONTEMPORARY CIRCUS ET VERTICAL OLYMPIA, 7 avril 2023, ARCACHON.

SACRE – CIRCA CONTEMPORARY CIRCUS ET VERTICAL OLYMPIA. Un spectacle à la date du 2023-04-07 au 2023-04-07 20:45. Tarif : 34.5 à 34.5 euros.

Arcachon Expansion (L1-D-21-003795 L2-D-21-003282 / L3-D-21-003283) présente Les Australiens de Circa, sous la férule inspirante et inventive de leur directeur artistique Yaron Lifschitz, continuent d'ouvrir de nouvelles perspectives au cirque. Leur virtuosité acrobatique unique au monde les amène à une liberté et des défis toujours plus osés. En se confrontant au mythique « Sacre » de Stravinsky, ils montrent à quel point le cirque et l'acrobatie apportent un regard neuf, sauvage et tendre à un chef-d'œuvre que l'on croyait réservé aux danseurs et chorégraphes. En prélude à ce sommet, la partition sonore composée par Philippe Bachman crée un univers où s'annoncent les déflagrations à venir, entre calme et tempête. Pour cette extraordinaire fête rituelle imaginaire, les corps des interprètes se tordent, rivalisent d'invention et d'énergie, sous les lumières ciselées de Véronique Bennett.

OLYMPIA ARCACHON 21 Avenue Général de Gaulle Gironde

Réservations PMR: 05 57 52 97 75.2023-04-07.

