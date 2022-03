SACRÉ CHANTIER ! Château-Gontier-sur-Mayenne, 13 avril 2022, Château-Gontier-sur-Mayenne.

SACRÉ CHANTIER ! Musée d’Art et d’Histoire 2 Rue Jean Bourré Château-Gontier-sur-Mayenne

2022-04-13 – 2022-04-13 Musée d’Art et d’Histoire 2 Rue Jean Bourré

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Les mercredis 13 et 20 avril 2022, rendez-vous au musée d’Art et d’Histoire à 14h30 pour l’atelier « Sacré chantier ! »

Découvre l’archéologie et la vie des civilisations antiques au Musée d’Art et d’Histoire. Truelle et pinceau à la main, initie-toi, tel un vrai archéologue, aux gestes de fouille et à la démarche scientifique, en t’exerçant sur un chantier reconstitué.

Attention, nombre de place limité, atelier sur réservation au 02 43 70 42 74.

A l’occasion des vacances scolaires, le service patrimoine du Pays de Château-Gontier organise un atelier “Sacré Chantier !” à destination des enfants de 6 à 12 ans.

Les mercredis 13 et 20 avril 2022, rendez-vous au musée d’Art et d’Histoire à 14h30 pour l’atelier « Sacré chantier ! »

Découvre l’archéologie et la vie des civilisations antiques au Musée d’Art et d’Histoire. Truelle et pinceau à la main, initie-toi, tel un vrai archéologue, aux gestes de fouille et à la démarche scientifique, en t’exerçant sur un chantier reconstitué.

Attention, nombre de place limité, atelier sur réservation au 02 43 70 42 74.

Musée d’Art et d’Histoire 2 Rue Jean Bourré Château-Gontier-sur-Mayenne

dernière mise à jour : 2022-03-16 par