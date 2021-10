SACRÉ CHANTIER ! Château-Gontier-sur-Mayenne, 23 mars 2022, Château-Gontier-sur-Mayenne.

SACRÉ CHANTIER ! 2022-03-23 14:30:00 – 2022-03-23 16:30:00 Château-Gontier 2 Rue Jean Bourré

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Découvre l’archéologie et la vie des civilisations antiques au Musée d’Art et d’Histoire de Château-Gontier. Truelle et pinceau à la main, initie-toi aux gestes de fouille et à la démarche scientifique, tel un vrai archéologue, en t’exerçant sur un chantier de fouilles reconstitué.

Enfants de 6 à 12 ans

Nombre de places limité, sur inscription

Cet atelier s’adresse en priorité aux enfants assistant au spectacle « Histoires de fouilles ».

Respect des mesures sanitaires en vigueur.

Atelier du patrimoine à destination des enfants de 6 à 12 ans au Musée D’art et d’Histoire de Château-Gontier.

