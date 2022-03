SACRALITE / SPATIALITE : Lieux de la Mort et du Souvenir ENSAM Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

du vendredi 20 mai au samedi 21 mai à ENSAM

**Ce colloque portera sur l’expression du sacré dans les espaces dédiés à la mort et au souvenir dans notre société.** Le sacré, entendu ici comme détaché de la religion, bien que très présent dans les réalisations contemporaines, est peu explicité comme spatialité pensée par et pour le rite. La démarche des architectes sur ce point n’a pas fait l’objet de lecture ouverte. Le mot « sacré » semble presque tabou dans cette discipline. Par un regard sur des architectures et paysages contemporains, le colloque aura pour objectif de révéler et comprendre la manière dont l’architecture contemporaine interroge la sacralité. Quatre axes d’études, appréhendés à la croisée de plusieurs champs disciplinaires, seront proposés afin rendre compte de la richesse du sujet, tant dans le processus de conception que dans la pratique spatiale. **THEMATIQUES** * Le rite comme pensée structurante de l’espace * Lieux de la Mort – Nouveaux paysages urbains * Mort et Sacralité dans la société * La mort et l’espace numérique

ENSAM 179 Rue de l'Esperou, 34090 Montpellier

