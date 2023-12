Repas des éleveurs de Barousse SACOUE Sacoué, 1 décembre 2023, Sacoué.

Sacoué,Hautes-Pyrénées

Repas des éleveurs de Barousse,

pour fêter le retour des estives et partager un bon moment

Repas/Apéro Buvette :

Poêlé Baroussaise, salade ail canard, tourte myrtille (vin et café inclus)

Animation Musicale :

Soirée Animé par le groupe Tommy & Co

Diffusion photos et vidéos

Photos et vidéos de la Transhumance sur grand écran

Reservez votre repas : 20€

au 06 56 89 76 78.

2023-12-09 18:30:00

SACOUE Salle des fêtes

Sacoué 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie



Barousse breeders’ meal,

to celebrate the return from summer pastures and share a good time

Meal/Apéro Buvette :

Poêlé Baroussaise, duck garlic salad, blueberry pie (wine and coffee included)

Musical entertainment :

Evening entertainment by the group Tommy & Co

Photos and videos

Photos and videos of the Transhumance on the big screen

Reserve your meal: 20?

06 56 89 76 78

Comida de los ganaderos de Barousse,

para celebrar el regreso de los pastos de verano y compartir un buen rato

Comida/bar de aperitivos :

Baroussaise a la sartén, ensalada de pato al ajillo, tarta de arándanos (vino y café incluidos)

Animación musical :

Velada amenizada por el grupo Tommy & Co

Fotos y vídeos

Fotos y vídeos de la Trashumancia en pantalla grande

Reserve su comida: 20?

en el 06 56 89 76 78

Mahlzeit der Viehzüchter von Barousse,

um die Rückkehr von den Sommerweiden zu feiern und eine gute Zeit zu teilen

Mahlzeit/Aperitif mit Getränken :

Pfanne Baroussaise, Salat mit Entenknoblauch, Heidelbeerpastete (Wein und Kaffee inbegriffen)

Musikalische Unterhaltung :

Abendunterhaltung durch die Gruppe Tommy & Co

Verbreitung von Fotos und Videos

Fotos und Videos der Transhumanz auf Großleinwand

Reservieren Sie Ihr Essen: 20?

unter 06 56 89 76 78

