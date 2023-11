Soirée Beaujolais SACOUE Sacoué, 18 novembre 2023, Sacoué.

Sacoué,Hautes-Pyrénées

Soirée Beaujolais à Sacoué !

Pesée d’un filet garni à gagner.

Repas : Salade César / Blanquette de veau – riz pilaf / Lingot craquant au chocolat / Café

20€ par adulte / 10€ par enfant de moins de 12 ans.

Soirée animé par MAXI MUSIC avec Blind Test.

Pensez à réserver le repas avant le 12 Novembre..

2023-11-18 19:00:00 fin : 2023-11-18 . .

SACOUE Salle des fêtes

Sacoué 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie



Beaujolais evening at Sacoué!

Weighing of a filet garni to be won.

Meals: Caesar salad / Blanquette de veau – riz pilaf / Lingot craquant au chocolat / Coffee

20? per adult / 10? per child under 12.

Evening entertainment by MAXI MUSIC with Blind Test.

Please reserve your meal before November 12.

¡Noche de Beaujolais en Sacoué!

Pesaje de un filet garni para ganar.

Comida: Ensalada César / Blanquette de veau – riz pilaf / Lingot craquant au chocolat / Café

20 por adulto / 10? por niño menor de 12 años.

Animación nocturna a cargo de MAXI MUSIC con Blind Test.

No olvide reservar su comida antes del 12 de noviembre.

Beaujolais-Abend in Sacoué!

Wiegen eines Filet garni zu gewinnen.

Mahlzeit: Caesar-Salat / Kalbssteak mit Pilaw-Reis / Lingot Craquant au Chocolat / Kaffee

20? pro Erwachsener / 10? pro Kind unter 12 Jahren.

Der Abend wird von MAXI MUSIC mit Blind Test moderiert.

Denken Sie daran, das Essen vor dem 12. November zu reservieren.

Mise à jour le 2023-11-07 par OT de Neste-Barousse|CDT65