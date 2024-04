Sacoche d’explorateur Musée et parc Buffon à Montbard Montbard, vendredi 31 mai 2024.

Sacoche d’explorateur À l’occasion des « Rendez-vous aux jardins 2024 », vos enfants (dès 3 ans) pourront jouer les petits explorateurs ! Des sacoches d’explorateur contenant du matériel leur seront offertes. 31 mai – 2 juin Musée et parc Buffon à Montbard Sur demande à l’accueil tour Saint-Louis, en fonction du matériel disponible.

Des petites activités sensorielles, créatives et ludiques, pour découvrir le patrimoine du Parc Buffon auront également lieu.

Musée et parc Buffon à Montbard Rue du Parc 21500 Montbard Montbard 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 92 50 57 http://www.musee-parc-buffon.fr http://www.facebook.com/museesitebuffon Le musée et parc Buffon propose un parcours à travers l’histoire des sciences, des cabinets de curiosité aux premiers muséums, en s’attachant à deux personnalités nées à Montbard : Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon (1707-1788) et Louis Jean-Marie Daubenton (1716-1800). Deux salles d’exposition temporaire proposent, en lien avec les collections du musée, une découverte de l’héritage artistique et scientifique des deux célèbres naturalistes.

Le parc Buffon, aménagé par le naturaliste Buffon entre 1733 et 1742, est intimement lié à l’histoire du château des ducs de Bourgogne sur lequel il est construit. Classé « Monument historique » en 1947, ce jardin historique et ses 14 terrasses offrent une vue remarquable sur la vallée de la Brenne. Le naturaliste y fit également bâtir son cabinet de travail, petit édifice qui renferme le souvenir de la monumentale histoire naturelle.

