Sacoche découverte en famille Hambye, 1 avril 2022, Hambye.

Sacoche découverte en famille Hambye

2022-04-01 10:00:00 – 2022-06-30 12:00:00

Hambye Manche Hambye

De nombreux jeux basés notamment sur la découverte par les 5 sens et une participation interactive de toute la famille permettent d’observer et de comprendre l’architecture des abbayes et la vie monastique.

Les sacoches famille ont été élaborées par Abbayes de Normandie-route historique avec les associations Môm’art et Upculture, en concertation avec un groupe de travail comprenant des médiateurs de plusieurs abbayes normandes. Elles sont disponibles dans plusieurs abbayes de Normandie.

La sacoche est disponible gratuitement, demandez-la à l’accueil !

Fermé le mardi.

abbaye.hambye@manche.fr +33 2 33 61 76 92 https://www.manche.fr/patrimoine/abbaye-hambye-N.aspx

Hambye

