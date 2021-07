⛱ CINEMA PLEIN AIR – Samedi 24 juillet à SACHÉ Plan d’eau de Maurux, 24 juillet 2021 22:15-24 juillet 2021 23:59, Saché.

Samedi 24 juillet, 22h15 gratuit, pass sanitaire

Samedi 24 juillet FILM: Normandie Nue de Philippe Le Guay Projection à la tombée de la nuit vers 22h15 Plan d’eau de Maurux, 37190 SACHÉ

Synopsis : Au Mêle sur Sarthe, petit village normand, les éleveurs sont touchés par la crise. Georges Balbuzard, le maire de la ville, n’est pas du genre à se laisser abattre et décide de tout tenter pour sauver son village…

Le hasard veut que Blake Newman, grand photographe conceptuel qui déshabille les foules, soit de passage dans la région. Balbuzard y voit l’occasion de sauver son village. Seulement voilà, aucun normand n’est d’accord pour se mettre à nu…

Durée : 1h50 min

Déconseillé aux moins de 10 ans

Infos pratiques :

Conformément aux décisions gouvernementales concernant les mesures sanitaires dans les lieux culturels rassemblant plus de 50 personnes, la présentation d’un pass sanitaire est obligatoire pour accéder à ce cinéma plein air.

Vous devrez donc présenter, lors de votre venue, un QR Code :

Téléchargé dans votre application TousAntiCovid ;

Ou sous une forme imprimée.

Vous devrez également présenter un document avec photographie permettant de justifier de votre identité.

Touraine Vallée de l’indre utilisera l’application «TousAntiCovid Vérif» et se limitera à constater la validité du pass sanitaire et sa concordance avec l’identité du porteur des dits documents. Touraine Vallée de l’indre ne conserve aucune de ces données.

Le Pass sanitaire consiste en un QR Code qui figure dans l’application TousAntiCovid ou sur papier, et qui est généré suite :

• à un certificat de vaccination attestant d’un schéma vaccinal complet par un centre de vaccination, un médecin, une pharmacie, etc.

• à un résultat négatif d’examen de dépistage virologique à la Covid-19 (PCR ou antigénique) datant de moins de 48 h.

• à un certificat de rétablissement suite à une contamination par la Covid-19 datant de plus de 11 jours et de moins de 6 mois, etc.

– Gel hydroalcoolique à disposition

– Respecter le fléchage

– Gratuit

– Pour plus de confort vous pouvez apporter doudous, chaises pliantes, transats et couvertures ou plaids

– Pop-corn et barbe-à-papa proposés par l’accueil ados

Organisé par la Communauté de communes Touraine Vallée de l’Indre

Plan d’eau de Maurux 47,247754, 0,524479 37190 Saché Indre-et-Loire

samedi 24 juillet – 22h15 à 23h59