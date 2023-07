Visite d’atelier et rencontre avec l’artiste Magali Reus Saché, 21 juillet 2023, Saché.

Saché,Indre-et-Loire

Magali Reus a été accueillie en résidence à l’Atelier Calder de mai à juillet.

Ses installations sculpturales explorent la relation entre les objets et leur environnement.

Visite de l’atelier et rencontre avec l’artiste sur réservation..

Vendredi 2023-07-21 15:00:00 fin : 2023-07-21 19:00:00. .

Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Magali Reus was in residence at Atelier Calder from May to July.

Her sculptural installations explore the relationship between objects and their environment.

Visit the studio and meet the artist (booking essential).

Magali Reus residió en el Atelier Calder de mayo a julio.

Sus instalaciones escultóricas exploran la relación entre los objetos y su entorno.

Visite el estudio y conozca a la artista con cita previa.

Magali Reus war von Mai bis Juli als Residentin im Atelier Calder untergebracht.

Ihre skulpturalen Installationen erforschen die Beziehung zwischen Objekten und ihrer Umgebung.

Besichtigung des Ateliers und Treffen mit der Künstlerin nach vorheriger Anmeldung.

