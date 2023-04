Troc’Plantes, 14 avril 2023, Saché .

L’AMAP (Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne) de Saché, vous propose son premier Troc’plantes, sous la grange, en face du cabinet médical. Venez échanger vos graines, semis, plants et boutures… et conseils de jardinage ! Entrée libre et ouverte à tous ! Venez également poser toutes vos questions, les nouveaux contrats s’ouvrent au 1er mai !

amap.sache@yahoo.com +33 6 75 44 15 41 https://www.facebook.com/AMAPSache

