SACERDOCE Saint-Chély-d’Apcher, jeudi 14 mars 2024.

SACERDOCE Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Artiste(s)/Compagnie(s) accueillis: Ciné-débat animé par Père François de Froberville de la Paroisse de St Chély d’Apcher.

Description de l’événement: Depuis des siècles, les prêtres accompagnent les personnes dans les moments de joie comme d’épreuve…

Artiste(s)/Compagnie(s) accueillis: Ciné-débat animé par Père François de Froberville de la Paroisse de St Chély d’Apcher.

Description de l’événement: Depuis des siècles, les prêtres accompagnent les personnes dans les moments de joie comme d’épreuve. Alors que le scandale des abus a entaché l’Église ces dernières années, les prêtres demeurent un mystère. Plus qu’un simple métier, leur fonction exige un style de vie radical. Ce documentaire présente les vocations des prêtres Antoine, Gaspard, François, Paul et Matthieu qui en écoutant les villageois, en poussant les jeunes à se dépasser ou encore en emmenant Jésus en procession dans les quartiers

chauds des Philippines donnent leurs vies au monde et esquissent les enjeux de la prêtrise au XXIe siècle. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14 20:00:00

fin : 2024-03-14

130 rue Théophile Roussel

Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie lecinetheatre@stchelydapcher.fr

L’événement SACERDOCE Saint-Chély-d’Apcher a été mis à jour le 2024-02-29 par 48 OT Margeride en Gevaudan