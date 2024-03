Saccage / Cheap Entertainment La Maison Hantée Marseille, vendredi 5 avril 2024.

Saccage / Cheap Entertainment ♫PUNK♫ Vendredi 5 avril, 20h00 La Maison Hantée 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-05T20:00:00+02:00 – 2024-04-05T23:30:00+02:00

Fin : 2024-04-05T20:00:00+02:00 – 2024-04-05T23:30:00+02:00

Soirée classico entre Oi! parisienne et punk rock Marseillais

Saccage : le son des jeunes prolétaires parisiens qui racontent le quotidien de la capitale, loin des JOs et des cartes postales. Déjà un premier EP sorti en 2023 à leur compteur, Saccage vient pour la première fois à Marseille le 5 avril.

La Oi! antifa n’est pas morte !

Cheap Entertainment : après un premier EP sorti en 2020 et près de 5 ans de concerts entre Marseille, l’Italie et l’Allemagne, le trio de street punk phocéen a sorti son deuxième album en novembre 2024.

Cheap Entertainment est la voix des rues marseillaises qui se lèvent, qui raconte les multiples histoires, misères et joies de toute une ville.

DJ Sans Gloire ni peine/relaxomatic animera la soirée !

PAF 5€ (si tu peux)

_____________________________________________________________

La Maison Hantée 10 rue Vian, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur