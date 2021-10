Saccadit et le chevalier inexistant Théâtre Municipal Berthelot, 17 novembre 2021, Montreuil.

Saccadit et le chevalier inexistant

du mercredi 17 novembre au samedi 20 novembre à Théâtre Municipal Berthelot

Au départ on entend le bruit d’un crayon sur la page blanche, et la voix d’une femme qui est en train d’écrire. Invente-elle une histoire sortie de son imagination où est- elle en train de raconter ce qu’elle voit ? Une chose est sûre, un drôle de personnage va surgir, en quête d’existence et de transformations. Librement inspiré du roman Le chevalier inexistant d’Italo Calvino, ce conte chorégraphique met en jeu, le corps, les matériaux et l’imaginaire. À la manière d’un « Jacques a dit », le danseur se transmute, le paysage se compose et se recompose. Le voyage rêvé – un brin loufoque – de Saccadit défile au son de la voix d’Élise Caron et de la création sonore de Fred Costa. Chorégraphie, scénographie et interprétation : Olivier Renouf Collaboration artistique : Erika Zueneli Création vocale : Élise Caron – Création sonore : Fred Costa – Création Lumière : Françoise Michel Production : Compagnie L’Yeuse avec le soutien de CAP Étoile, coopérative artistique de production (conventionnée par le Conseil Général de la Seine-Saint-Denis et la Région Ile-de-France et subventionnée par la Ville de Montreuil), des Organismes vivants, du théâtre des Roches (Montreuil). Avec l’aide au projet de la D.R.A.C d’Île-de-France – ministère de la Culture et de la Communication. Projet accueilli en résidence : au théâtre Le Pavillon à Romainville, au Parc Culturel Michel Chartier de Rentilly communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire et au C.D.C.N La Briqueterie.

Tarifs: 12€ / 8€ / 5€ / 4€

Dans le cadre du festival Marmoe – Cie L’Yeuse – Danse, conte chorégraphique – Durée : 50 min – Dès 5 ans

Théâtre Municipal Berthelot 6 rue Marcellin Berthelot 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis



