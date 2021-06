Sac Ados : l’aide au départ en vacances des 18 – 25 ans Communauté urbaine d’Alençon, 21 juin 2021-21 juin 2021, Alençon.

Sac Ados : l’aide au départ en vacances des 18 – 25 ans

du lundi 21 juin au vendredi 31 décembre à Communauté urbaine d’Alençon

Ce dispositif s’adresse aux jeunes de 18 à 25 ans résidant sur le territoire de la Communauté Urbaine d’Alençon et souhaitant mettre en œuvre un projet de vacances autonomes et collectives, en France métropolitaine. Critères d’éligibilité des jeunes – avoir entre 18 et 25 ans au jour du départ – résider sur le territoire de la Communauté Urbaine d’Alençon Critères d’éligibilité des projets – séjours ayant lieu en France métropolitaine – séjours collectifs de groupes de 2 à 5 jeunes – séjours d’une durée minimale de 4 jours et 3 nuits – séjours autonomes (sans encadrement familial ou professionnel) – présentation d’un dossier descriptif du projet via le recours à l’accompagnement d’une structure locale partenaire au projet * Contenu de l’aide – aide financière par jeune de : o 100 euros pour les séjours de 3 à 4 nuitées, o 150 euros pour les séjours de 5 à 6 nuitées, o 200 euros pour les séjours de plus de 7 nuitées via une carte bancaire prépayée – carte d’assurance responsabilité civile nominative valable pour la durée du séjour – carte d’assistance rapatriement nominative – kit d’information et de prévention Renseignements- contacts Service Politique de la Ville et Citoyenneté de la Communauté Urbaine d’Alençon [politiquedelaville@ville-alencon.fr](mailto:politiquedelaville@ville-alencon.fr) 02 33 32 41 91 * La Mission Locale du Pays d’Alençon, le BIJ, l’équipe de Médiateur de la CUA et les cinq Centres Sociaux sur le territoire de la CUA (CS PAul Gauguin, CS Courteille, ALCD Saint Denis sur Sarthon, CS Croix Mercier et CS Edith Bonnem)

La Communauté Urbaine d’Alençon propose une aide sous condition pour les 18 – 25 ans qui souhaitent un coup de pouce pour leur vacances

Communauté urbaine d’Alençon Place Foch, Alençon Alençon Orne



