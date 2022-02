Sac à Dos – Compagnie Corps In Situ Salle Maurice Thorez, 25 février 2022, Villerupt.

**Résumé :** Entre mars et décembre 2016, les danseurs et chorégraphes Jennifer Gohier et Grégory Beaumont ont voyagé à travers le monde avec le projet CROSS DANCERS pour y découvrir de nouvelles cultures et explorer la danse dans toute sa diversité. Fort de leurs expériences et de ce voyage unique , ils ont ramené dans leurs sacs à dos, des odeurs, des enregistrements sonores, des danses et une multitude de souvenirs qu’ils souhaitent aujourd’hui partager avec les plus jeunes afin d’éveiller leur curiosité sur le monde et ses richesses. Tel un carnet de voyage sans paroles, SAC À DOS embarque les enfants dans un tour du monde chorégraphique et sensoriel où se mêlent les couleurs, odeurs et les rythmes qui ont ponctué le périple des deux danseurs. **Distribution :** Interprétation : Jill Crovisier & Baptiste Hilbert Regard extérieur : Christophe Garcia Création vidéo et lumières : Olivier Bauer Chorégraphie : Jennifer Gohier & Gregory Beaumont **Informations Supplémentaires :** Type de spectacle : Danse, Théâtre Public : Jeune Public (à partir de 6 ans) Lieu : Mairie de Villerupt, Salle Maurice Thorez Durée : 40 minutes

Scolaire

Salle Maurice Thorez 5 avenue Albert Lebrun Villerupt Villerupt Meurthe-et-Moselle



