LE TRITON, le vendredi 22 octobre à 20:30

“Sonidos” est le deuxième spectacle de Sabrina Romero dont elle est l’auteure, compositrice et chorégraphe. En espagnol, sa langue d’origine, ce mot signifie “sons”. « J’ai rassemblé les différents sons corporels pour en faire de la musique. Le son dégage une énergie, une couleur, une émotion qui pénètre en nous et nous parle, c’est un puissant langage universel avec lequel on communique » explique Sabrina. Nous retrouverons dans “Sonidos” une sonorité unique inspirée de vibrations du monde et riche en émotions.

Tarif E (20€, 15€, 12€, 8€)

SONIDOS LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas Seine-Saint-Denis

