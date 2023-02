Sabrina Carpenter emails I can’t send tour ELYSEE MONTMARTRE, 21 juin 2023, PARIS.

Sabrina Carpenter emails I can’t send tour ELYSEE MONTMARTRE. Un spectacle à la date du 2023-06-21 à 20:00 (2023-06-21 au ). Tarif : 35.6 à 35.6 euros.

LIVE NATION (L-R-20-7529/L-R-22-1699) PRESENTE : ce concert. Chanteuse, compositrice et actrice de 23 ans, Sabrina Carpenter a traversé une série de transformations créatives et personnelles qui l’ont menée à son premier album avec Island Records, sorti le 15 juillet 2022. À l’écran, elle a suscité un immense engouement à la télévision et au cinéma, notamment grâce à son rôle dans le film « Emergency », présenté en avant-première au Sundance Film Festival. Sur le plan musical, elle livre un hymne après l’autre, obtenant des certifications de platine et plusieurs certifications d’or et se produisant à guichets fermés dans le monde entier. Le premier single de Sabrina Carpenter, « Skin », l’a propulsée vers un large succès, marquant son premier succès au Billboard Hot 100. L’album comprend son dernier single phare « Nonsense », qui a accumulé plus de 40 millions de streams sur les plateformes d’écoute à ce jour, avec le clip qui l’accompagne, qui a débuté en deuxième position sur YouTube et a été visionné plus de 1,6 million de fois au cours des 72 premières heures. Le dernier album de Sabrina, qui a été diffusé à plus de 320 millions d’exemplaires dans le monde à ce jour, est un regard profondément intime sur le fonctionnement interne de son esprit, ses pensées et ses sentiments. Sabrina Carpenter Sabrina Carpenter

Votre billet est ici

ELYSEE MONTMARTRE PARIS 72 Bld Rochechouart Paris

LIVE NATION (L-R-20-7529/L-R-22-1699) PRESENTE : ce concert.

Chanteuse, compositrice et actrice de 23 ans, Sabrina Carpenter a traversé une série de transformations créatives et personnelles qui l’ont menée à son premier album avec Island Records, sorti le 15 juillet 2022. À l’écran, elle a suscité un immense engouement à la télévision et au cinéma, notamment grâce à son rôle dans le film « Emergency », présenté en avant-première au Sundance Film Festival. Sur le plan musical, elle livre un hymne après l’autre, obtenant des certifications de platine et plusieurs certifications d’or et se produisant à guichets fermés dans le monde entier.

Le premier single de Sabrina Carpenter, « Skin », l’a propulsée vers un large succès, marquant son premier succès au Billboard Hot 100. L’album comprend son dernier single phare « Nonsense », qui a accumulé plus de 40 millions de streams sur les plateformes d’écoute à ce jour, avec le clip qui l’accompagne, qui a débuté en deuxième position sur YouTube et a été visionné plus de 1,6 million de fois au cours des 72 premières heures. Le dernier album de Sabrina, qui a été diffusé à plus de 320 millions d’exemplaires dans le monde à ce jour, est un regard profondément intime sur le fonctionnement interne de son esprit, ses pensées et ses sentiments.

.35.6 EUR35.6.

Votre billet est ici