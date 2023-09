Goûter avec les Grues cendrées Sabres, 19 novembre 2023, Sabres.

Sabres,Landes

Durant un après-midi, venez observer et découvrir les grues cendrées sur le plateau landais en compagnie d’un ornithologue qui observe, parle des grues et accompagne des groupes depuis plus de 20 ans. L’après-midi se déroule en 3 temps. Un temps d’observation et de recherche des grues sur les zones d’alimentation, un moment de partage autour d’une boisson chaude (thé, café, jus de fruit et en-cas) puis observation des grues rentrant au dortoir. Déplacement en voiture sur les zones d’observation. Prêt de jumelles, et longue vue.

Rdv et départ : 14h salle des fêtes de Sabres ou église de Captieux

Sur réservation.

2023-11-19 fin : 2023-11-19 18:00:00. EUR.

Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine



Spend an afternoon observing and discovering cranes on the Landes plateau, in the company of an ornithologist who has been observing, talking about cranes and accompanying groups for over 20 years. The afternoon is divided into 3 parts. A time to observe and search for cranes on the feeding grounds, a time to share a hot drink (tea, coffee, fruit juice and snacks) and then observe the cranes returning to their dormitory. Travel by car to the observation areas. Binoculars and spotting scopes available.

Meeting point and departure: 14h salle des fêtes de Sabres or église de Captieux

On reservation

Durante una tarde, venga a observar y descubrir las grullas grises de la meseta de las Landas en compañía de un ornitólogo que lleva más de 20 años observando y hablando de grullas y acompañando a grupos. La tarde se divide en 3 partes. Un tiempo de observación y búsqueda de grullas en las zonas de alimentación, un tiempo de compartir con una bebida caliente (té, café, zumo de frutas y un tentempié) y, a continuación, observación de las grullas que regresan a su dormitorio. Desplazamiento en coche hasta las zonas de observación. Prismáticos y catalejos disponibles.

Punto de encuentro y salida: 14:00 h en el ayuntamiento de Sabres o en la iglesia de Captieux

Sólo con reserva

Beobachten und entdecken Sie einen Nachmittag lang die Kraniche auf der Hochebene der Landes in Begleitung eines Ornithologen, der seit über 20 Jahren Kraniche beobachtet, über sie spricht und Gruppen begleitet. Der Nachmittag besteht aus drei Teilen. Beobachtung und Suche der Kraniche an den Futterplätzen, Austausch bei einem heißen Getränk (Tee, Kaffee, Fruchtsaft und Snacks) und Beobachtung der Kraniche auf ihrem Rückweg zum Schlafplatz. Fahrt mit dem Auto zu den Beobachtungsgebieten. Ferngläser und Spektive werden ausgeliehen.

Treffpunkt und Abfahrt: 14 Uhr Festsaal von Sabres oder Kirche von Captieux

Auf Voranmeldung

Mise à jour le 2023-09-27 par PNR Landes de Gascogne