Une matinée en famille avec la Grue cendrée Sabres, 19 novembre 2023, Sabres.

Sabres,Landes

Découverte des grues cendrées avec vos enfants. Observation des grues lorsqu’elles se nourrissent sur les champs en compagnie d’un ornithologue qui observe, parle des grues et les fait découvrir au public depuis plus de 20 ans…

Prêt de jumelles, longues vues. Sorties réalisées à partir de 10 pers. Déplacement en voiture sur les zones d’observation.

RDV et départ : 10 h du parking de la salle des fêtes de Sabres ou église de Captieux.

2023-11-19 fin : 2023-11-19 12:30:00. EUR.

Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine



Discover cranes with your children. Watch cranes feeding in the fields in the company of an ornithologist who has been observing, talking about and introducing the public to cranes for over 20 years?

Loan of binoculars and spotting scopes. Outings available for groups of 10 or more. Travel by car to observation areas.

Meeting point and departure: 10 a.m. from the Sabres village hall parking lot or Captieux church

Descubra las grullas con sus hijos. Observación de grullas alimentándose en los campos en compañía de un ornitólogo que lleva más de 20 años observando grullas y hablando de ellas..

Préstamo de prismáticos y catalejos. Salidas disponibles para grupos de 10 o más personas. Desplazamiento en coche hasta las zonas de observación.

Punto de encuentro y salida: 10 h desde el aparcamiento del ayuntamiento de Sabres o desde la iglesia de Captieux

Entdecken Sie mit Ihren Kindern die Kraniche. Beobachten Sie die Kraniche bei der Nahrungsaufnahme auf den Feldern in Begleitung eines Ornithologen, der seit über 20 Jahren Kraniche beobachtet, über sie spricht und sie der Öffentlichkeit vorstellt

Ferngläser und Fernrohre können ausgeliehen werden. Exkursionen werden ab 10 Personen durchgeführt. Fahrt mit dem Auto zu den Beobachtungsgebieten.

Treffpunkt und Abfahrt: 10 Uhr auf dem Parkplatz des Festsaals von Sabres oder der Kirche von Captieux

Mise à jour le 2023-09-27 par OT Cœur Haute Lande