Depuis 2015, Hapchot Radio est un média citoyen établi à l’Écolieu Jeanot, sur la commune de Rion-des-Landes.

Depuis 2022, Hapchot Radio Mobile part à la rencontre des dynamiques citoyennes du territoire landais pour encore et toujours recueillir la parole, informer, créer du lien et valoriser les initiatives d’habitant·e·s.

Vous connaissez l’histoire de Sabres et ses lieux insolites ? Vous souhaitez partager un récit de vie ? Vous portez un projet associatif ou une action citoyenne ? Contactez-nous pour en parler au micro de Hapchot Radio Mobile !

Hapchot Radio Mobile ce sont 3 jours d’immersion pour collecter vos récits de vie et pour réaliser des reportages de lieux et d’associations engagés et incontournables de votre territoire.

« PASSEJADE » : une émission en direct et en public à 18H le troisième jour.

Since 2015, Hapchot Radio is a citizen media established in the Ecolieu Jeanot, on the commune of Rion-des-Landes.

Since 2022, Hapchot Radio Mobile goes to the meeting of the citizen dynamics of the Landes territory to still and always collect the word, to inform, to create link and to value the initiatives of inhabitants.

Do you know the history of Sabres and its unusual places? Do you want to share a life story? You have an associative project or a citizen action? Contact us to talk about it on Hapchot Radio Mobile!

Hapchot Radio Mobile is 3 days of immersion to collect your life stories and to realize reports of places and associations involved and unavoidable of your territory.

« PASSEJADE »: a live broadcast in public at 6pm on the third day.

Desde 2015, Hapchot Radio es un medio de comunicación ciudadano establecido en el Écolieu Jeanot, en la comuna de Rion-des-Landes.

Desde 2022, Hapchot Radio Mobile sale al encuentro de las dinámicas ciudadanas de la región de Las Landas para seguir recabando opiniones, informar, crear vínculos y promover las iniciativas de los habitantes.

¿Conoce la historia de Sabres y sus lugares insólitos? ¿Le gustaría compartir la historia de una vida? ¿Tiene un proyecto asociativo o una acción ciudadana? ¡Póngase en contacto con nosotros para hablar de ello en Hapchot Radio Mobile!

Hapchot Radio Mobile es un programa de inmersión de 3 días para recoger sus historias de vida e informar sobre los lugares y asociaciones comprometidos con su zona.

« PASSEJADE »: una emisión en directo en público a las 18h del tercer día.

Seit 2015 ist Hapchot Radio ein Bürgermedium, das in Écolieu Jeanot in der Gemeinde Rion-des-Landes angesiedelt ist.

Seit 2022 macht sich Hapchot Radio Mobile auf den Weg, um die Dynamik der Bürger in der Region Landes zu erkunden.

Sie kennen die Geschichte von Sabres und seine ungewöhnlichen Orte? Möchten Sie eine Lebensgeschichte erzählen? Sie haben ein Vereinsprojekt oder eine Bürgerinitiative? Kontaktieren Sie uns, um mit Hapchot Radio Mobile darüber zu sprechen!

Hapchot Radio Mobile ist eine dreitägige Reise, bei der Sie Ihre Lebensgeschichten sammeln und Reportagen über engagierte und unverzichtbare Orte und Vereine in Ihrer Region machen können.

« PASSEJADE »: eine Live-Sendung um 18 Uhr am dritten Tag.

