Journées européennes du patrimoine à Marquèze Ecomusée de marquèze, 16 septembre 2023, Sabres.

À l’occasion des traditionnelles Journées Européennes du Patrimoine le Parc naturel régional de Gascogne et l’Écomusée de Marquèze vous donnent rendez-vous le samedi 16 et dimanche 17 septembre 2023 pour un week-end gratuit et festif à la découverte du patrimoine de l’écomusée et du territoire..

2023-09-16 à ; fin : 2023-09-17 18:00:00. .

Ecomusée de marquèze Route de la Gare

Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine



On the occasion of the traditional European Heritage Days, the Regional Natural Park of Gascony and the Ecomuseum of Marquèze invite you to a free and festive weekend on Saturday 16 and Sunday 17 September 2023 to discover the heritage of the ecomuseum and the territory.

Con motivo de las tradicionales Jornadas Europeas del Patrimonio, el Parque Natural Regional de Gascuña y el Ecomuseo de Marquèze le invitan a un fin de semana festivo y gratuito, el sábado 16 y el domingo 17 de septiembre de 2023, para descubrir el patrimonio del Ecomuseo y de la región.

Anlässlich der traditionellen Europäischen Tage des Kulturerbes laden der Regionale Naturpark Gascogne und das Ecomusée de Marquèze Sie am Samstag, den 16. und Sonntag, den 17. September 2023 zu einem kostenlosen und festlichen Wochenende ein, um das Kulturerbe des Ecomusée und der Region zu entdecken.

Mise à jour le 2023-04-21 par PNR Landes de Gascogne