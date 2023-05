Les croix de la Saint-Jean Route de la Gare, 25 juin 2023, Sabres.

Constituées de fleurs aux vertus protectrices et bienfaitrices, les croix de la Saint-Jean sont depuis des siècles accrochées à la façade des maisons landaises. Une tradition ancestrale qui mêle rites et croyances populaires et attire encore bien des curieux ! En toute conviviallité et encadré par nos médiateurs, apprenez, vous aussi, à concevoir votre croix fleurie !.

2023-06-25 à ; fin : 2023-06-25 18:00:00. .

Route de la Gare

Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine



Made of flowers with protective and beneficent virtues, the crosses of St. John have been hung on the facade of Landes houses for centuries. An ancestral tradition which mixes rites and popular beliefs and still attracts many curious people! In a friendly atmosphere and supervised by our mediators, learn how to design your own flowered cross!

Compuestas de flores con virtudes protectoras y benéficas, las cruces de San Juan cuelgan desde hace siglos en las fachadas de las casas landesas. Una tradición ancestral que combina ritos y creencias populares y que sigue atrayendo a muchos curiosos En un ambiente acogedor y bajo la dirección de nuestros mediadores, ¡aprenda usted también a diseñar su propia cruz floreada!

Die Johanniskreuze, die aus Blumen mit schützenden und wohltuenden Eigenschaften bestehen, werden seit Jahrhunderten an den Fassaden der Häuser in den Landes aufgehängt. Eine uralte Tradition, die Rituale und Volksglauben miteinander verbindet und noch immer viele Neugierige anzieht! Lernen Sie in geselliger Runde und unter Anleitung unserer Mediatoren, wie auch Sie Ihr eigenes Kreuz mit Blumen gestalten können!

Mise à jour le 2023-04-21 par PNR Landes de Gascogne