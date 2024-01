30 ans de l’association ART de HAUTE LANDE Salle des Fêtes de Sabres Sabres, vendredi 2 février 2024.

30 ans de l’association ART de HAUTE LANDE Salle des Fêtes de Sabres Sabres Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 14:00:00

fin : 2024-02-02 18:00:00

ART de Haute Lande est heureux de célébrer 30 ans de vie associative et souhaite partager cet événement avec le plus grand nombre le 2 février.

Le temps fort anniversaire veillera à rassembler les salariés, les bénévoles administrateurs qui se sont succédés, les adhérents et les partenaires.

L’association, qui est une des plus petites structures landaises d’insertion par l’activité économique, a vu le jour au tout début de l’année 1994, après une publication au J.O du 29 décembre 1993. Depuis lors, une centaine de personnes -pour l’essentiel des femmes- ont pu bénéficier d’un accompagnement socio-professionnel et la grande majorité d’entre elles ont pu se relancer positivement dans leur existence professionnelle et personnelle.

Le temps fort anniversaire veillera à rassembler le plus possible de salariés, de bénévoles administrateurs qui se sont succédés toutes ces années et d’adhérents qui font vivre l’association. Les partenaires institutionnels seront également remerciés chaleureusement et tout à fait officiellement.

Salle des Fêtes de Sabres Place Gambetta

Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine arthlande@orange.fr



