de 20h00 à 05h00

.Tout public. gratuit

Soirée latin vibes live et clubbing cumbia, salsa, reggaeton & tropical à Paris 11 de 20h à l’aube !! SABOR LATINO est la soirée qui vous fait voyager en Amérique Latine du Mexique jusqu’à l’Argentine et le Chili en passant par Cuba, les Caraïbes, Panama, Puerto Rico, Costa Rica, Venezuela, Colombie ou encore l’Equateur, La Bolivie, l’Uruguay… Todo el sabor latino en Paris !! A GOZAR AMIGOS !! ARTISTES TUKANO (cumbia/caribbean funk/ritmos latinos) DJ CUCURUCHO (Latino/Caraïbes/Afro/Brazil) DJ GORILAN (Reggaeton/Afrobeats/Tropical vibes) DJ DAVIBE by GROOVALIZACION DJs (Reggaeton & Urban Tropical) Punk Paradise 44 Rue de la Folie Méricourt 75011 Paris Contact : https://www.facebook.com/events/1019731062468826/

Contact : https://www.facebook.com/events/1019731062468826/

