Concert de Sainte Cécile Condé sur Huisne, 19 novembre 2023, Sablons sur Huisne. Pour fêter la Sainte Cécile, Condé Music se produira à la Salle Condé Confluence..

Condé sur Huisne Salle Condé Confluence

Sablons sur Huisne 61110 Orne Normandie



To celebrate Saint Cecilia, Condé Music will perform at the Salle Condé Confluence. Para celebrar el día de Santa Cecilia, Condé Music actuará en la Salle Condé Confluence. Zur Feier der Heiligen Cäcilie wird Condé Music in der Salle Condé Confluence auftreten. Mise à jour le 2023-04-21 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme

