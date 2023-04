Atelier DYI de Tapisserie 55 Rue Michel Meillant, 7 mai 2023, Sablons sur Huisne.

Redonnez une seconde vie à votre tabouret ou votre chaise avec nos tapissiers passionnées. Morgane & Jeni vous apprennent les bases de la tapisserie… Venez avec votre projet ou fournissez vous sur place !

Pratique : chez Gasoline au 55 rue Michel Meillant à Condé sur Huisne..

2023-05-07 à 10:30:00 ; fin : 2023-05-07 16:30:00. .

55 Rue Michel Meillant Condé sur Huisne

Sablons sur Huisne 61110 Orne Normandie



Give a second life to your stool or chair with our passionate upholsterers. Morgane & Jeni will teach you the basics of upholstery… Come with your project or get it on the spot !

Practical : at Gasoline at 55 rue Michel Meillant in Condé sur Huisne.

Dé una segunda vida a su taburete o silla con nuestros apasionados tapiceros. Morgane y Jeni te enseñan los fundamentos de la tapicería… ¡Ven con tu proyecto o compra in situ!

Práctico: en Gasoline, 55 rue Michel Meillant, en Condé sur Huisne.

Verleihen Sie Ihrem Hocker oder Stuhl mit unseren leidenschaftlichen Tapeziererinnen ein zweites Leben. Morgane & Jeni bringen Ihnen die Grundlagen des Tapezierens bei… Kommen Sie mit Ihrem Projekt oder versorgen Sie sich vor Ort!

Praktisch: bei Gasoline in der 55 rue Michel Meillant in Condé sur Huisne.

Mise à jour le 2023-04-21 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme