CROISIÈRE AVOISE SUR LE SABLESIEN Le Port, 18 mai 2023, .

Embarquez à bord du Sablésien pour une croisière unique au cœur de la Vallée de la Sarthe, commentée par le capitaine..

2023-05-18 à ; fin : 2023-05-18 17:00:00. EUR.

Le Port Quai National

Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire



Come aboard the Sablésien for a unique cruise in the heart of the Sarthe Valley, commented by the captain.

Suba a bordo del Sablésien para disfrutar de un crucero único en el corazón del valle del Sarthe, comentado por el capitán.

Gehen Sie an Bord der Sablésien für eine einzigartige Kreuzfahrt durch das Tal der Sarthe, die vom Kapitän kommentiert wird.

