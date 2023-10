ALLO JONGLAGE ! Sablé-sur-Sarthe Sablé-sur-Sarthe, 24 mai 2024, Sablé-sur-Sarthe.

ALLO JONGLAGE ! 24 – 26 mai 2024 Sablé-sur-Sarthe Gratuit :: durée 20 min.

Appelez _Allo jonglag_e et faites-vous livrer gratuitement un menu jonglé ! Recevez, avec vos amis ou vos voisins, la Compagnie Première Intention lors d’un temps rien que pour vous. Nul besoin de pousser les meubles ou d’aménager son intérieur pour recevoir une livraison. Les jongleurs s’adaptent ! Cette irruption passagère vous permet de découvrir votre habitation et le monde qui vous entoure à travers une nouvelle perspective. Elle vous offre un moment de partage unique au plus près des artistes, interrogeant notre rapport à la réussite, à l’échec, à la répétition du geste et à l’enjeu. En jouant sur la frontière entre l’art et la vie quotidienne, les artistes créent un instant éphémère, jouant avec les notions d’équilibre, de point de vue et d’illusions d’optique. Un régal !

Distribution

Porteur de projet, jongleur Renaud Roué | Jongleurs Paul-Emmanuel Chevalley et/ou Matias Zambrano et/ou Gaëlle Cathelineau et/ou Lucien Coignon et/ou Felix Didou et/ou Olivier Caignart et/ou Baptiste Ghibaudo et/ou Christian Serein-Grosjean | Chargée de production, coordinatrice Flora Laborde | Regard extérieur Christophe Moyer

Sablé-sur-Sarthe Sablé-sur-Sarthe Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://lentracte-sable.fr/allo-jonglage/ »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@lentracte-sable.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lentracte-sable.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 43 62 22 22 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-24T09:00:00+02:00 – 2024-05-24T12:00:00+02:00

2024-05-26T20:30:00+02:00 – 2024-05-26T23:00:00+02:00

© cie première intention