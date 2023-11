MA RÉGION VIRTUOSE Sablé-sur-Sarthe Sablé-sur-Sarthe, 26 janvier 2024, Sablé-sur-Sarthe.

Ouvrir de nouveaux horizons, offrir l’excellence au plus grand nombre, s’adresser à la jeunesse à travers de nouveaux formats, de nouveaux concerts, c’est la proposition audacieuse que fait la Région aux côtés de René Martin en créant un nouvel évènement musical qui prend la suite de la Folle Journée en Région.

Pendant deux jours, du 26 au 28 janvier, Ma Région Virtuose s’invite à Sablé-sur-Sarthe, partenaire de l’évènement.

Rendre accessible la musique classique est l’un des axes majeurs avec des tarifs modestes, de 2 à 12 €, qui permettent à chacun de se rendre aux concerts.

Vendredi 26 janvier 2024

20h30 – Big Band Chopin de Varsovie

Scène Joël Le Theule, Sablé-sur-Sarthe (45’) – 10€

Samedi 27 janvier 2024

11h – L’Orchestre éphémère

composé de l’Ensemble Musical Crescendo de Parcé et les Orchestres d’Harmonie de Sablé-sur-Sarthe et d’Auvers-Le-Hamon

Scène Joël Le Theule, Sablé-sur-Sarthe (45’) – 2€

14h – La Cantonade

Scène Joël Le Theule, Sablé-sur-Sarthe (45’) – 2€

16h – Ensemble de musique ancienne du Conservatoire Hélène Affichard du Pays sabolien

Ensemble de violoncelles du Conservatoire Hélène Affichard du Pays sabolien

Scène Joël Le Theule, Sablé-sur-Sarthe (45’) – 2€

18h – Trio SR9

Scène Joël Le Theule, Sablé-sur-Sarthe (45’) – 6€

20h30 – Orchestre d’harmonie de la Musique de l’Air

Scène Joël Le Theule, Sablé-sur-Sarthe (45’) – 12€

Dimanche 28 janvier 2024

11h – Orchestre à cordes du Conservatoire Hélène Affichard du Pays sabolien

Chœur de classes de formation musicale du Conservatoire Hélène Affichard du Pays sabolien

Scène Joël Le Theule, Sablé-sur-Sarthe (45’) – 2€

14h – The Curious Bards

Scène Joël Le Theule, Sablé-sur-Sarthe (45’) – 8€

15h30 – Salga la luna

Salle des fêtes, Courtillers (45’) – 6€

17h30 – Apollo5

Scène Joël Le Theule, Sablé-sur-Sarthe (45’) – 8€

19h – Janoska ensemble

Scène Joël Le Theule, Sablé-sur-Sarthe (45’) – 10€

Rerouvez le programme complet sur le site de L’Entracte

